خلية الأزمة في بابل تقرر تطبيق الحظر الصحي الكامل بالمحافظة

2020/08/03 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة في بابل، اليوم الاثنين، عدداً من القرارات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، من بينها تطبيق الحظر الصحي “الكامل” في مدن المحافظة كافة.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، إنها عقدت اليوم، اجتماعاً قررت فيه “مطالبة وزارة الصحة بدعم دائرة صحة بابل بالتخصيصات المالية والمواد الوقائية، وتفعيل اللجان العلمية والصحية في الدائرة …

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