2020/08/03 | 19:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخلية كوردستان تشدد اجراءات الوقاية بقرارات جديدة

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