خلية بابل تقرر تطبيق الحظر الصحي بشكل كامل بالمحافظة

2020/08/03 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابل

قررت خلية الأزمة الصحية في بابل، اليوم الإثنين، تطبيق الحظر الصحي بشكل كامل في جميع أرجاء المحافظة.

ونشرت الخلية قراراتها في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، وتضمنت التوجيه بـ"تطبيق الحظر الصحي بشكل كامل في جميع أرجاء المحافظة، ومطالبة وزارة الصحة بدعم دائرة صحة بابل بالتخصيصات المالية والمواد الوقائية".

وتضمنت قرارات الخلية، "استثمار كافة الموارد الموجودة في المحافظة لدعم جهود التصدي لجائحة كورونا، والتواصل مع طبابة الحشد الشعبي والعتبات المقدسة لدعم جهود المحافظة في التصدي لجائحة كورونا".

وأوصت خلية الازمة في محافظة بابل بحسب البيان، بـ"حل مشكلة نقص الملاكات الطبية والصحية المتواجدة في الردهات الوبائية".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة و2225 حالة شفاء.

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم يكون مجموع الشفاء 94111 (نسبة الشفاء 71.4 %)، مجموع الأصابات 131886، مجموع الراقدين الكلي 32841، والراقدين في العناية المركزة 514، مجموع الوفيات 4934.

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