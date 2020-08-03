ذكرى الابادة الجماعية للازيديين العراقيين 

2020/08/03 | 19:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم مرور ست سنوات على الابادة الجماعية بحق الايزيديين على يد تنظيم داعش الارهابي، الا ان الجريمة ما زالت ترسم ملامح العنصرية والتخلف وامتهان الانساني...

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