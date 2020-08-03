2020/08/03 | 19:33 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رغم مرور ست سنوات على الابادة الجماعية بحق الايزيديين على يد تنظيم داعش الارهابي، الا ان الجريمة ما زالت ترسم ملامح العنصرية والتخلف وامتهان الانساني...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذكرى الابادة الجماعية للازيديين العراقيين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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