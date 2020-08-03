ديالى.. الجفاف والإهمال يقضى على “غابة الرمان” الاكبر في الشرق الاوسط

2020/08/03 | 19:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى المنحل حقي الجبوري، الاثنين، عن مصير غابة الرمان الاكبر في الشرق الاوسط.وقال الجبوري لـ /المعلومة/، ان “قاطع شمال المقدادية (45كم شمال شرق بعقوبة) والمناطق المحيطة به يضم غابة لفاكهة الرمان هي الاكبر على مستوى الشرق الاوسط وتبلغ مساحتها تقريبا من 3-4 الاف دونم تنتج مايعرف […]

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