أسعار النفط ترتفع.. برنت فوق 43 دولار

2020/08/03 | 19:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صعدت أسعار النفط اليوم، إذ عوضت بيانات صناعة إيجابية من أوروبا وآسيا زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 حول العالم والمخاوف من حدوث زيادة في معروض الخام.وبحلول الساعة 13:44 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام “برنت” بواقع خمسة سنتات إلى 43.57 دولار للبرميل وزاد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” ستة سنتات إلى 40.33 دولار للبرميل.وقال […]

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