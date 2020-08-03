باسل حسين : الأحزاب الفاسدة ترفض البطاقة البايومترية لغرض تزوير الانتخابات

2020/08/03 | 19:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- دعا السياسي المستقل باسل حسين الشباب العراقي الى توعية الناس من خطورة رفض الأحزاب الفاسدة تمرير شرط البطاقة البايومترية طويلة الاجل في قانون الانتخابات الجديد .واكد حسين في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان الاحزاب الفاسدة ترغب باستخدام البطاقات القديمة فلديها عشرات آلاف من البطاقات وتريد […]

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