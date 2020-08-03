ميسان تحدد سعر الامبير ب5الاف ديناربواقع تشغيل 10ساعات

2020/08/03 | 19:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..حددت محافظة ميسان سعر الامبير الواحد ب5 آلاف وبواقع تشغيل 10ساعات وقال بيان ع مكتب محافظ ميسان أن المحافظ ترأس اجتماع في وقت سابق للجنة الخاصة بالمولدات الأهلية وبحضور قائممقام قضاء العمارة ومدير المنتوجات النفطية ومسؤول شعبة المولدات في شركة توزيع المنتوجات النفطية ومسؤول لجنة المتابعة في مكتب المحافظ ورابطة المولدات الأهلية .[…]

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