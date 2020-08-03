2020/08/03 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت وزارة التربية، اليوم الاثنين، على اتهامات مدير عام التعليم العام السابق ذو الفقار حسين، بشأن تلكؤ بناء المدارس، واصفة إياها بـ الباطلة.وقال المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، إن “ملف بناء المدارس ليس من اختصاص المديرية العامة للتعليم العام، إنما من مسؤولية مديريات عامة أخرى بديوان الوزارة والمحافظات”.وأضاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية ترد على اتهامات بشأن تلكؤ بناء المدارس وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية ترد على اتهامات بشأن تلكؤ بناء المدارس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية ترد على اتهامات بشأن تلكؤ بناء المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).