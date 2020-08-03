الكونكرس يصدر مذكرات استدعاء لشهود في قضية عزل المفتش العام للخارجية

2020/08/03 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، أن المجلس أصدر مذكرات استدعاء لشهود في قضية إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفتش العام لوزارة الخارجية.وأشار النواب البارزون في المجلس، إلى أن مذكرات الاستدعاء تخص قضية إقالة الرئيس ترامب المفاجئة في مايو الماضي، للمفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك من منصبه.وصدرت مذكرات الاستدعاء من …

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