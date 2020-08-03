اعتقال تاجر مخدرات  في كربلاء وضبط  ( 3 ) الاف حبة مخدرة بحوزته

2020/08/03 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات من المحافظات قادما الى كربلاء وضبط بحوزته ( 3 ) الاف حبة مخدرة وربع كيلو غرام من مادة الكريستال .وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “أحدى […]

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