تركيا: الاتفاق النفطي بين أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية غير مقبول

2020/08/03 | 20:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا ترفض اتفاقا نفطيا بين قوات سوريا الديمقراطية وامريكا

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