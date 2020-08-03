وسط مناشدات لانقاذ الوضع.. مشهد مؤلم لمصابين بكورونا في احدى المستشفيات بمحافظة عراقية (صورة)

2020/08/03 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداداظهرت صورة حصلت عليها (بغداد اليوم)، من احدى المستشفيات الخاصة بمرضى كورونا في محافظة بابل، وجود مصابين بلا اسرة خاصة بهم وهم خارج الردهات المخصصة لعلاجهم، وذلك لامتلاء جميع الاسرة الخاصة بهم.وبحسب مصدر مطلع، فأن عدد من المصابين بفيروس كورونا افترشوا الارض خارج الردهات بلا اسرة او رعاية طبية، في احدى مستشفيات محافظة بابل، مبينا ان جميع الاسرة المخصصة للمصابين بكورونا امتلأت ولم تعد هناك اماكن شاغرة لاستيعاب المزيد من المصابين بالفيروس.

هذا ووجه عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، نداء الى وزارة الصحة لانقاذ الوضع في المحافظة والحيلولة دون المستشفيات عن السيطرة، في ظل تصاعد اعداد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة، مطالبين الحكومة بارسال مساعدات طبية عاجلة الى المحافظة من اجل انقاذ الوضع هناك.

وقررت خلية الأزمة الصحية في بابل، اليوم الإثنين، تطبيق الحظر الصحي بشكل كامل في جميع أرجاء المحافظة.

ونشرت الخلية قراراتها في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، وتضمنت التوجيه بـ"تطبيق الحظر الصحي بشكل كامل في جميع أرجاء المحافظة، ومطالبة وزارة الصحة بدعم دائرة صحة بابل بالتخصيصات المالية والمواد الوقائية".

وتضمنت قرارات الخلية، "استثمار كافة الموارد الموجودة في المحافظة لدعم جهود التصدي لجائحة كورونا، والتواصل مع طبابة الحشد الشعبي والعتبات المقدسة لدعم جهود المحافظة في التصدي لجائحة كورونا".

وأوصت خلية الازمة في محافظة بابل بحسب البيان، بـ"حل مشكلة نقص الملاكات الطبية والصحية المتواجدة في الردهات الوبائية".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة و2225 حالة شفاء.

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم يكون مجموع الشفاء 94111 (نسبة الشفاء 71.4 %)، مجموع الأصابات 131886، مجموع الراقدين الكلي 32841، والراقدين في العناية المركزة 514، مجموع الوفيات 4934.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الإثنين، تشديد الإجراءات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا داخل المدن، بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات المشخصة.

وجاء في بيان للوزارة، ان جميع الاماكن العامة مثل (الأسواق والمطاعم والمحال

بغداد اليوم- متابعة

قال المدير العام لمنظمة الحة العالمية، إن "فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، لكن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا".

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "هناك لقاحات

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، تشكيل لجنة فنية لمتابعة توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا مع أربع شركات عالمية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة ومن خلال اللجنة المشكّلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وسط مناشدات لانقاذ الوضع.. مشهد مؤلم لمصابين بكورونا في احدى المستشفيات بمحافظة عراقية (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وسط مناشدات لانقاذ الوضع.. مشهد مؤلم لمصابين بكورونا في احدى المستشفيات بمحافظة عراقية (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).