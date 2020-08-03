الدفاع: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق من يضلل الرأي العام ويروج الأكاذيب

2020/08/03 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أنها حققت في كل قضية أثارها الرأي العام وشخّصت المتسببين بها وتم أحالتهم إلى القضاء، مشددة على انها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يضلل الرأي العام ويروج للأكاذيب والافتراءات.وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم”، نسخة منه، إن “وزارة الدفاع تابعت ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص استهداف قيادات …

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