2020/08/03 | 20:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكريم مقاتل برتبة أعلى لاصلاحه ثوب طفل وخياطته {فيديو} هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 20:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكريم مقاتل برتبة أعلى لاصلاحه ثوب طفل وخياطته {فيديو}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكريم مقاتل برتبة أعلى لاصلاحه ثوب طفل وخياطته {فيديو}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).