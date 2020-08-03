أيها العقابي إذهب أنت وأعتذر أما أنا فلن أفعل ذلك - جعفر المظفر

2020/08/03 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر أعتقد أن ثمة أمرين بحاجة إلى وقفة جادة ومهمة وضرورية, أولهما الإنتهاك الصارج لكرامة الطفل العراقي التي لا شك أنها أثارت غيرة وألم وقرف كل عراقي وكل إنسان لديه إعتبار لكرامة الإنسان وحقوقه, أما ثاني الأمرين التي علينا أيضا الوقوف أمامها بكثير من الإهتمام فهي نوبة العصبية والإنفعال وفوضى الأفكار التي عانى منها رجل إعلامي بوزن الدكتور هاشم العقابي.بالنسبة لي فإن القضية التي صارت أمامنا الان ......





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