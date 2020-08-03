توقف 25 مشروع خدمي في ديالى بكلفة 7 مليارات دينار

2020/08/03 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن توقف 25 مشروع خدمي بكلفة اكثر من 7 مليارات دينار بسبب تقشف مالي طارى.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “25 مشروع خدمي بعضها تم المباشرة به قبل فترة وتحققت نسب انجاز محددة جرى الاشعار بايقافها بشكل مؤقت بسبب تقشف مالي […]

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