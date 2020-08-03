2020/08/03 | 20:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن البيت الأبيض الأمريكي، الإثنين، موافقة مجلس الشيوخ على تعيين السيدة العراقية هالة جربوع بمنصب قاضٍ فيدرالي.

وقال البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي، 3 آب/أغسطس، إن "اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وافقت على ترشيح الرئيس ترامب قاضية دائرة مقاطعة أوكلاند في ولاية ميشيغن العراقية الأصل هالة جربوع خلال جلسة استماع افتراضية لكي تصبح قاض فيدرالي".

وأضاف، أن "جبروع هاجرت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة مع أسرتها"، مشيرًا إلى أن "هالة تعد أول كلدانية أمريكية يتم ترشيحها للعمل كقاضية فدرالية".

وعملت جربوع كقاضية في الدائرة القضائية السادسة بميشيغان، قبل أن تشغل مقاعد البدلاء في عام 2015، وشغلت منصب مساعدة للمدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من ميشيغان.

وتولت قضايا تنطوي على جرائم المخدرات والأسلحة النارية، والصور الإباحية للأطفال، والاتجار بالمخدرات على مستوى عال، كما عملت كمساعدة للمدعي العام في مقاطعة أوكلاند، حيث تولت قضايا جرائم الجنايات العامة والقتل والاعتداء الجنسي على الأطفال وقضايا الجناية البارزة.

وحصلت السيّدة العراقية على شهادة بكالوريوس من جامعة ميشيغان، بامتياز، ودكتوراه من كلية الحقوق بجامعة واين ستيت.

اقرأ/ي أيضًا:

شركة عراقية تواجه اتهامًا بـ"الضلوع" في عملية اغتيال سليماني والمهندس

أسرار نظام "لصوص العراق": كيف تلقي واشنطن أطنان الدولارات إلى الميليشيات؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيّدة عراقية تشغل منصبًا رفيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيّدة عراقية تشغل منصبًا رفيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).