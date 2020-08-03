مع تصاعد كورونا في العراق..فئة من الخريجين تطالب بــ”التعيين الحكومي” وترفع هاشتاك : “نريد عقود مو دائمي ” !

2020/08/03 | 20:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد مع تصاعد ازمة جائحة كورونا في العراق، وسط مؤشرات بطول وجود الفيروس في البلاد مادام العلاج غير متوفر، تطفو مرة أخرى على سطح المطالبات والاحتجاجات في العراق شعارات خريجي الصحة بشكل اقوى ولكنها حملت بعض التنازل للقبول بالعتيين الحكومي بـ”العقد” بدلا عن “التعيين الدائمي “.يا رئيس الوزراء يا وزير الصحه […]

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