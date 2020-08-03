وزارة الدفاع تتخذ اجراءات قانونية بحق من يسيء لقادة الجيش

2020/08/03 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق من يسيء إلى قادة الجيش، فيما أكدت أن الكلمة الفصل ستبقى بيد القضاء العراقي في قضية قتل المتظاهرين.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، إنها “تتابع ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص استهداف قيادات الجيش بتهم كيدية وإساءات متعمدة، أولئك الذين […]

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