الصحة العالمية توصي الأمهات المصابات أو المشتبه بإصابتهن بكورونا بمواصلة الإرضاع

2020/08/03 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعةحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأمهات على مواصلة الإرضاع الطبيعي، حتى وإن كنّ مصابات بـ"كوفيد- 19".وقال في مؤتمر صحفي إن "منظمة الصحة العالمية توصي بتشجيع الأمهات المشتبه بإصابتن أو المصابات بفيروس كورونا، ببدء الرضاعة الطبيعية أو الاستمرار فيها أسوة بسائر الأمهات الأخريات".وأضاف أنه "مع احتفال العالم بأسبوع التوعية بالرضاعة الطبيعية، فإن الفوائد العديدة للرضاعة الطبيعية للرضع والأطفال تفوق بشكل كبير المخاطر المحتملة لعدوى Covid-19".وكان المدير العام لمنظمة الحة العالمية، أكد أن "فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، لكن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا".وأضاف: "هناك لقاحات كثيرة تحت التجربة وعدد منها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية..



وهناك أمل..



لا يعني هذا أنه سيكون لدينا لقاح، لكن السرعة التي وصلنا بها إلى المستوى الذي وصلنا إليه الآن لم يسبق لها مثيل على الأقل".

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الاثنين، بهبوط أكبر طائرة في العالم من طراز "أنطونوف"، في مطار بن غوريون الدولي، بهدف نقل منظومة "القبة الحديدية" إلى الجيش الأمريكي.

ووصلت طائرة "أنطونو

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مسؤولون أفغان، بسقوط العشرات بين قتيل وجريح وفرار جماعي للمساجين جراء هجوم شنه مسلحون من تنظيم "داعش" على سجن بمدينة جلال آباد شرقي البلاد ليلة الأحد واستمر صباح اليوم الاثنين، بحسب وسائل إعلام أفغانية.

ووفقاً ل

بغداد اليوم-متابعة

وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، اليوم الاثنين، رئيس بلاده دونالد ترامب، بـ "زعيم البيت الأبيض عديم الأخلاق"، الذي يركز اهتمامه على كل ما يساعده في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال بولتون، في مقا

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