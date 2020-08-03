خلال يوليو فقط..انتاج أوبك النفطي يحقق رقما “قياسياً”

2020/08/03 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة رفعت منظمة أوبك إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي، بقيادة السعودية والإمارات مع إشارات تعافي الطلب.وكشف مسح صادر عن وكالة “بلومبرج”، اليوم الإثنين، أن منظمة الدول المصدرة للنفط رفعت إنتاجها بمقدار 900 ألف برميل يومياً في يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 23.43 مليون برميل يوميا.وتخلت السعودية والإمارات والكويت عن التخفيض […]

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