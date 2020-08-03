اكتشاف جديد يقرب العلماء خطوة من القضاء على الصلع

2020/08/03 | 21:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يقترب العلماء خطوة من علاج الصلع بعد أن تمكنوا من عكس تساقط الشعر في الفئران.واكتشف الباحثون جزيئا خاصا يعزز نمو الشعر ويمكن استخدامه في العلاجات الدوائية المستقبلية.وهذا الاختراق يعني أن الكريمات والمستحضرات الجديدة يمكن تصنيعها الآن بدلا من الاعتماد على عمليات زرع مكلفة لمكافحة الصلع.ونظرت دراسة مخبرية أمريكية في خلايا […]

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