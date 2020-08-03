سوريا تسجل الحصيلة اليومية الأعلى بإصابات كورونا

2020/08/03 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا وهو أعلى رقم يومي بتم تسجيله في البلاد، إضافة إلى حالتي وفاة.وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 847 إصابة.كذلك أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة جديدتين لتصل الوفيات إلى 46.كما أعلنت الوزارة شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة ليصبح […]

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