الزراعة  توضح التفاصيل الاولية لحالة نفوق الاسماك في هور الدلمج

2020/08/03 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، حالة نفوق الاسماك في هور الدلمج احد مقتربات محافظة الديوانية.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “أحد المستثمرين من مربي الاسماك في (هور الدلمج مقاطعة ٢٥ وجزء من المقاطعة ٢٦ ) قدم شكوى بشأن وجود حالة نفوق للاسماك وحال ورودها وجه وزير الزراعة …

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