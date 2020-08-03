طاحض هيچ وحدة وطنية - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/08/03 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي اشعر بأن الكثير من المفاهيم السياسية تتسرب ، بمرور الزمن ، من خزان ذاكرتي ، وتفقد تأثيرها القديم على تشكيل قناعاتي السياسية .



ومن هذه المفاهيم : مفهوم الوحدة الوطنية ...



كلما سنحت لي الفرصة لزيارة العراق والتجول في مدنه ، الجنوبية خاصة ، اصاب بالدهشة من هذا العشق الجنوني الذي يكنه ابناء هذه المدن لمفهوم الوحدة الوطنية .



ويضحون من اجله بالدم والمال = 17 ٪-;- من اجمالي واردهم القومي ، و ......





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