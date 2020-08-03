2020/08/03 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي قال الجاحظ: أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فيعلم بذلك أنه أفرغ إفراغًا جيدًا، وسُبك سبكًا واحدًا، فهو يجري على اللسان كما يجري على الدهان .5.



أين وجد الشاعر مكي عذوبة الألفاظ في بيته الموزون وتأثيره في النفوس والقلوب ماليس لغيره، من التعاضد في شعره من حيث قوة الترابط الدلالي بين سلاسل المنطوقات، فتكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها،نسجًا وحسنًا وفصاحة، وجز ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النظام التقفويّ في أجود الشعر - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الثالثة من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النظام التقفويّ في أجود الشعر - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الثالثة من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).