الصحة العالمية تحدد البلد الذي يجب أن يحتذى به في مكافحة كورونا

2020/08/03 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

شادت ماريا فان كيرخوف، رئيسة المجموعة الفنية لوحدة الأمراض الطارئة في منظمة الصحة العالمية، بإجراءات فيتنام لمكافحة انتشار عدوى كوفيد-19، ووصفتها بالمثال للدول الأخرى.

وقالت ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي: "تصرف الفيتناميون بسرعة وبشكل شامل، لديهم نظام يمكنه المساعدة في السيطرة على هذا التفشي.



هذا ما نحتاج إلى رؤيته في جميع البلدان".

وشددت على أن فيتنام، لديها خبرة واسعة في محاربة الأمراض المعدية.

من جانبه، قال مايكل مدير برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، خلال وصفه لوضع كورونا المستجد في فيتنام: "كدولة تعرضت لعبء منخفض للغاية ووفيات متدنية، فإنها لا تترك أي فرصة لتفشي المرض، وتبذل قصارى جهدها لمنع وقوع انتشار كبير للوباء".

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بغداد اليوم- بغداد

اظهرت صورة حصلت عليها (بغداد اليوم)، من احدى المستشفيات الخاصة بمرضى كورونا في محافظة بابل، وجود مصابين بلا اسرة خاصة بهم وهم خارج الردهات المخصصة لعلاجهم، وذلك لامتلاء جميع الاسرة الخاصة بهم.

وبحسب مصدر مطلع، فأن عدد من المصابين

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الإثنين، تشديد الإجراءات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا داخل المدن، بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات المشخصة.

وجاء في بيان للوزارة، ان جميع الاماكن العامة مثل (الأسواق والمطاعم والمحال

بغداد اليوم- متابعة

قال المدير العام لمنظمة الحة العالمية، إن "فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، لكن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا".

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "هناك لقاحات

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