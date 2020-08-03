2020/08/03 | 21:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة بمناسبة ذكرى ميلاد الامام أبي الحسن علي بن محمد الهادي (عليهما السلام) .والامام الهادي النقي نزيل سامراء هو وابنه الامام الحسن العسكري (عليه ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالحِلْمِ فُزْتَ على الطُغاةِ مُصابراً) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالحِلْمِ فُزْتَ على الطُغاةِ مُصابراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).