كورونا.. عزل كردستان العراق عن بقية المحافظات

2020/08/03 | 21:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في كردستان العراق اليوم الاثنين، فرض حظر شامل للتنقل بين الإقليم والمحافظات العراقية لمدة أسبوع كامل....

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