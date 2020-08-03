كوردستان تسجل 9 وفيات و334 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/03 | 21:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت سلطات اقليم كوردستان اجراءات جديدة مشددة

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