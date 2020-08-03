العثور على مجرة حديثة الولادة في كوكبة هرقل

2020/08/03 | 21:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عثر الفلكيون في مختبر “سوبارو” الياباني بكوكبة “هرقل” على مجرة تشكلت حديثا لا تحتوي نجومها عمليا على عناصر كيميائية أثقل من الهيدروجين والهيليوم.ونشر العلماء نتائج بحثهم العلمي في مجلة Astrophysical Jornal حيث قالوا إن اكتشافهم يمكنهم من الخروج باستننتاج يفيد بأن المجرة المكتشفة يمكن مقارنتها بأقدم المجرات في الكون.ومن مميزات تلك […]

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