2020/08/03 | 21:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أشادت ماريا فان كيرخوف رئيسة المجموعة الفنية لوحدة الأمراض الطارئة في منظمة الصحة العالمية، بإجراءات هانوي لمكافحة كوفيد-19، واعتبرت فيتنام بلدا يحتذى به على هذا الصعيد.وقالت ماريا فان كيرخوف خلال مؤتمر صحفي: “تصرف الفيتناميون بسرعة وبشكل شامل، لديهم نظام يمكنه المساعدة في السيطرة على هذا الوباء.هذا ما نحتاج إلى رؤيته في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تشير إلى بلد يحتذى به في مكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تشير إلى بلد يحتذى به في مكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).