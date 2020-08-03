حظر شامل للتجوال بين كوردستان والمحافظات لمدة أسبوع

2020/08/03 | 21:44 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الاثنين، فرض حظر شامل على التجوال بين الإقليم والمحافظات لمدة أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كردستان اتخذت اليوم، جملة من الإجراءات من بينها فرض حظر شامل للتجوال بين الإقليم والمحافظات العراقية وا...

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