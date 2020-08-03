بالصور.. “سمكة قرش” تقع بمصيدة صياد بصري في شط العرب

2020/08/03 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عدد من الصورة قالوا انها لصياد عراقي قام باصطياد سمكة قرش في محافظة البصرة .⭕️ في حادثة هي الاول من نوعها صياد عراقي يقوم بأصطياد سمكة قرش في شط العرب بالبصرة pic.twitter.com/X0Q5BtM9v3 — hayder_gost89 (@hayder_gost89) August 3, 2020 🔹️صياد يقوم بأصطياد سمكة قرش في […]

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