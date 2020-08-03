السفارة العراقية في روما تستذكر الابادة الجماعية ضد الأزيدين بوقفة تضامنية

2020/08/03 | 22:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت السفارة العراقية في روما وقفة تضامن واستذكار في باحتها وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لمأساة الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب الذي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي بحق الأزيديين العراقيين .

واكدت سفيرة العراق لدى ايطاليا صفية طالب السهيل يوم ٣ اب ٢٠١٤ يوم حزين على العراق والانسانية حيث مثل احدى ابشع جرائم الابادة بالقرن العشرين .وان العراق والعالم ينحني احتراما واجلالا لشجاعة ونضال اهلنا الأزيديين نساء ورجالا واطفال .مشيرة الى الجهود المبذولة على المستوى الوطني والدولي لتحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين القتلة الداعشيين ومن عاونهم مؤكدة على اهمية الاستمرار بالعمل على تحرير الالاف من النساء والاطفال المخطوفين من التنظيم الوحشي المحرم وتسهيل عودة النازحين والمهجرين .هذا وشارك في الوقفة كادر السفارة والملحقين العسكري والتجاري وممثل عن اهالي الضحايا السيد ميرزا حمي ‏⁧‫الذي فقد ٤ شهداء من اخوانە واخرهم طفله الذي فارق الحياة باحدى مستشفيات ايطاليا.

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