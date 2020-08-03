عجائب طقس العراق..من “الحرارة اللاهبة” الى “المطر والبرد” هذا ماسيشهده شهر اب الجاري!

2020/08/03 | 22:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد في تحول ومفارقة غريبة جدا، تؤشر الانواء الجوية في العراق انتقال الطقس من الأجواء ذات الحرارة اللاهبة التي شهدتها الأسابيع الماضية الى جو بارد وامطار قد تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة من شهر اب الجاري.العراق يودع الموجة الحاره يوم الخميس وترجع الأجواء طبيعية يوم الجمعة نستقبل شهر آب بكتلة بارده […]

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