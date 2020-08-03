هازارد: “مقصية” رونالدو الأفضل في دوري الأبطال

2020/08/03 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تحدث البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، عن استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا، وعن الأهداف الجميلة المسجلة في هذه البطولة.وقال هازارد في حواره مع موقع الـ”يويفا”: “عودة دوري الأبطال؟ نعم لا أصدق، أعتقد أن العالم والناس بحاجة إلى مشاهدة كرة القدم، هذا يمنحك السعادة، […]

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