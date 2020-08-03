الهيأة التطبيعية توافق على انطلاق دوري الشباب بمشاركة 20 فريقاً

2020/08/03 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، على انطلاق دوري الشباب في الموسم المقبل بمشاركة 20 فريقا.

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