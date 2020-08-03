اصابة أمين سر اتحاد الكرة السابق احمد عباس بفيروس كورونا

2020/08/03 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

أكد أمين سر اتحاد الكرة السابق احمد عباس اليوم الاثنين (3 آب 2020)، إصابته بفيروس كورونا.

وقال عباس في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه" شعر قبل ثلاثة أيام بأعراض فيروس كورونا وخاصة ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف: لكن درجة الحرارة زادت في الارتفاع يوما بعد يوم مما اجبرني اليوم الاثنين لمراجعة المستشفى، كما تلقيت اتصالا من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اكد لي ارسال فريق طبي يوم غد لاجراء المسحة والتأكد من الاصابة".





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بغداد اليوم/ خاص

كشف مدير إعلام نادي القوة الجوية علاء محمد اليوم الاثنين (3 آب 2020)، عن إصابة لاعب المنتخب السابق وفريق الكرة بالنادي علي بهجت بفيروس كورونا.

وقال محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" بهجت ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا وحالي

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين (3 آب 2020)، عن ضمان نادي بورتيمونينسي البرتغالي الذي يلعب له نجم المنتخب العراقي مهند علي (ميمي) البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل بعد إقصاء أحد الاندية بقرار إداري.

وذكرت التقارير

بغداد اليوم/ متابعة

كشف رجل الأعمال الكويتي "فهد البكر" عن تقدمه بعرض رسمي لشراء نادي روما الإيطالي.

ويمتلك النادي الإيطالي، رجل الأعمال الأمريكي جيمس بالوتا منذ عام 2012، ولكنه لم ينجح في قيادة النادي للتتويج بالألقاب..

وقال البكر

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