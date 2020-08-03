لاول مرة منذ 2003.. دوري الشباب يبصر النور اخيراً

2020/08/03 | 22:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد صدّقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات بخصوص إنطلاق دوري الشباب في الموسم المقبل في خطوة طال انتظارها منذ عام 2003.وقال رئيس لجنة المسابقات، حيدر اللامي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “موعد إنطلاق دوري الشباب بشكل رسمي سيكون يوم الأحد الموافق العشرين من سبتمبر /أيلول المقبل تزامناً […]

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