2020/08/03 | 22:46 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الزراعة: صرف مستحقات الفلاحين قبل هذه الموعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 22:46.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: صرف مستحقات الفلاحين قبل هذه الموعد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: صرف مستحقات الفلاحين قبل هذه الموعد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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