الزراعة: نحرص على تسديد مستحقات الفلاحين قبل إقرار الخطة الشتوية

2020/08/03 | 22:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، حرصها الشديد على صرف مستحقات الفلاحين قبل إقرار الخطة الزراعية الشتوية.





وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مستحقات المزارعين والفلاحين فيما يخص بذور الرتب العليا التي تستلمها شركات البذور التابعة إلى وزارة الزراعة تم تبويبها، وننتظر وزارة المالية لإطلاق المبالغ المخصصة لها حتى يتم صرفها".

وشدد نايف على "إيصال المستحقات للمزراعين قبل بداية الموسم المقبل".

وأضاف أن "وزارة الزراعة على تواصل مستمر مع المالية وهنالك حراك ومتابعة متواصلة من قبل وزير الزراعة لهذا الأمر وفي حالة وصول المبالغ سيتم صرفها للمزارعين والفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا".

ولفت إلى أن "90% من مستحقات الفلاحين هي بذمة وزارة التجارة".

ودعا النايف وزارة التجارة لـ"صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل موسم الاستزراع القادم لما فيه من تشجيع للفلاحين والمزارعين على مواصلة زيادة الإنتاح الزراعي كما ونوعا".

ودعا "وزارة المالية إلى استثناء مستحقات الفلاحين والمزارعين من إجراءات التقشف المالية كونهم الأداة الرئيسية لتحقيق مرتكزات الأمن الغذائي للمواطن العراقي".

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