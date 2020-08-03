الطيران السوري يدمر مستودعا ضخما لذخيرة “النصرة” الارهابية بريف إدلب

2020/08/03 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دمرت طائرات حربية سورية مستودعا ضخما للذخيرة لتنظيم “جبهة النصرة” الارهابية في ريف إدلب شمال غربي البلاد، وتسبب ذلك بانفجارات متتالية سمع دويها حتى على أطراف مدينة حلب.وذكرت وكالة سبوتنيك وتابعتها /المعلومة/، أن “الغارة الجوية السورية استهدفت أحد أكبر مستودعات “تحرير الشام” الارهابية /”النصرة” سابقا/ للذخيرة والسلاح، في محيط مدينة بنش بريف […]

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