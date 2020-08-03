نشوء الاقطاع ونضال الفلاحين في العراق* - سهيل الزهاوي

2020/08/03 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سهيل_الزهاوي بدأ الاحتلال العثماني للعراق منذ عام ( 1513) بعد أن استولى السلطان سليم الأول على شمال العراق.



استخدموا الموصل كمركز لانطلاقهم لاستكمال احتلال بقية العراق .



ولم يتم لهم ذلك حتى عام 1638، بسبب الصراع العنيف بينهم وبين إيران، مما سبب دمار لاقتصاديات البلاد.



ان تاريخ العراق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الدولة العثمانية ، ولا يمكن النظرالى هذه البلاد بمعزل عن التاريخ العام للإمبراطورية ......





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