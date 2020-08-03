تعرف على مواصفات اقوى اجهزة سامسونغ الذكية

2020/08/03 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تستعد سامسونغ في 5 أغسطس الجاري للكشف عن مجموعة جديدة من الهواتف والأجهزة الذكية المتطورة، خلال فعاليتها الأهم لهذا العام Unpacked 2020.وتبعا لسامسونغ فإن فعاليتها التقنية لهذا العام لن تكون كما في السنوات السابقة، بل ستعرض عبر الإنترنت نظرا للظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا.وبالنظر للفيديوهات التي نشرتها الشركة للترويج لهذا الحدث […]

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