تحرك في وزارة الداخلية لـ “إعادة هيكلة” قوات حفظ القانون

2020/08/03 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة، شرعت وزارة الداخلية، في اعداد دراسة موضوعية سريعة لإعادة هيكلة قوات حفظ القانون، وذلك على إثر اتساع الخروقات من قبل عناصرها.

مدير اعلام وزارة الداخلية سعد معن، أكد ان إعادة النظر بهيكلة قوات حفظ القانون يستدعي اتخاذ إجراءات إدارية وان وزير الداخلية تولى مهمة الاشراف على تلك الإجراءات بنفسه.

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