التطبيعية تحدد موعد دوري الشباب تزامنا مع الممتاز

2020/08/03 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

صدّقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات بخصوص إنطلاق دوري الشباب في الموسم المقبل.

وقال رئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر اللامي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن:" موعد إنطلاق دوري الشباب بشكل رسمي سيكون يوم الأحد الموافق العشرين من أيلول المقبل تزامناً مع مباريات الكبار بالدوري الممتاز".





وبيّن اللامي أن:" أبرز شروط المسابقة، والتي تم التصدّيق عليها، هي إعتماد البطاقة الوطنية حصراً مع صورة حديثة، ولا يجوز إعتماد أي مستمسك آخر، وكذلك إعتماد تولد 2003 فما دون حسب تعليمات الاتحاد الاسيوي، مع تعهد خطي من قبل النادي بتولد اللاعبين المشاركين في الدوري".





واوضح:" ستكون هناك العديد من البطولات في الموسم المقبل تشمل الفئات العمرية، بعض منها سيكون بإشراف لجنة المسابقات، وبدعم الهيئة التطبيعية، والاخرى من خلال الاتحادات الفرعية في عموم المحافظات".





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بغداد اليوم/ خاص

أكد أمين سر اتحاد الكرة السابق احمد عباس اليوم الاثنين (3 آب 2020)، إصابته بفيروس كورونا.

وقال عباس في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه" شعر قبل ثلاثة أيام بأعراض فيروس كورونا وخاصة ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف: لكن درجة

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وقال محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" بهجت ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا وحالي

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وذكرت التقارير

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