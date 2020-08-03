تجارة بابل: قروض بقيمة 5000 دولار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2020/08/03 | 23:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت غرفة تجارة بابل، الاثنين، تقديم 5000 دولار كقروض لإصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير غرفة تجارة بابل صادق المعموري، إن "هنالك مبلغ 5000 دولار كقرض لكل شاب يحاول تطوير مشروعه أو إنجازه"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وأضاف أن "غرفة التجارة تحاول استقطاب أصحاب المشاريع الفردية الخاصة، من خلال تقديم الحوافز والقروض لتوسيع مشاريعهم".

وأشار إلى "وجود مجموعة من المشاريع لتشغيل الشباب بالشراكة مع منظمة العمل الدولية لخلق فرص عمل للشباب".

وتابع المعموري "لقد نجحنا بتوفير أكثر من 500 فرصة عمل للشباب، من خلال تقديم عروض لأصحاب المعامل والشركات، لتشغيل الشباب مقابل تكفل منظمة العمل الدولية بتقديم نصف الراتب لمدة سنة والنصف الآخر يتحمله صاحب العمل".





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