2020/08/03 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطفاء تام للكهرباء وشحة بالمياه في مناطق بذي قار بعد دخول متظاهرين لدائرة توزيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 23:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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